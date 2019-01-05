Мората может перейти в испанский клуб

Нападающий "Челси" Альваро Мората планирует перейти в другую команду в январское трансферное окно. Об это сообщает Mundo Deportivo.

В игроке заинтересована "Севилья". На следующей неделе в Лондоне запланирована встреча руководителей "Челси" и агента Мораты Хуанмы Лопеса.

В текущем сезоне Мората участвовал в 16 матчах и забил 5 голов.

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