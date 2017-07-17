Мората может перейти в "Милан"

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Мората может перейти в "Милан"

Нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората не теряет надежд покинуть королевский клуб этим летом.

Как сообщает Marca, 24-летний испанец рассматривает вариант с переходом в итальянский "Милан". Клубы уже ведут переговоры о трансфере.

Сумма сделки может составить 70 миллионов евро. Напомним, что ранее сорвался переход Мораты в "Манчестер Юнайтед".

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