Мората может пойти на конфликт с "Реалом"

Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората может пойти на конфликт с руководством своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий остался разочарован тем, что "сливочные" сорвали его трансфер в "Манчестер Юнайтед". Теперь же недовольство футболиста вызвал тот факт, что президент "Реала" Флорентино Перес отказывается снижать его трансферную стоимость в переговорах с лондонским "Челси", что может обернуться очередным провалом для Мораты. Учитывая это, испанский бомбардир будет готов пойти на конфликт со своим клубом, если в итоге он не будет продан.

Напомним, Хамес и Мората вернулись в распоряжение "Реала". | soccernews.ru