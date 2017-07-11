Мората может пойти на конфликт с "Реалом"

Теги реал мадридфлорентино пересальваро моратачелсиманчестер юнайтед

Мората может пойти на конфликт с "Реалом"Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората может пойти на конфликт с руководством своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий остался разочарован тем, что "сливочные" сорвали его трансфер в "Манчестер Юнайтед". Теперь же недовольство футболиста вызвал тот факт, что президент "Реала" Флорентино Перес отказывается снижать его трансферную стоимость в переговорах с лондонским "Челси", что может обернуться очередным провалом для Мораты. Учитывая это, испанский бомбардир будет готов пойти на конфликт со своим клубом, если в итоге он не будет продан.

Напомним, Хамес и Мората вернулись в распоряжение "Реала". | soccernews.ru

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