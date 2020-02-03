Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

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Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората был травмирован в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

После обследования у 27-летнего испанца было выявлено повреждение мышц правой ноги. Сколько займет восстановление пока не сообщается.

Скорее всего, Мората пропустит матч Ла Лиги с "Гранадой", "Валенсией" и, вероятно, игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", которая состоится 18 февраля.

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