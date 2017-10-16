Мората может сыграть с "Ромой"

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Мората может сыграть с "Ромой"

Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората приступил к тренировкам в общей группе, сообщил официальный твиттер клуба.

Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте надеется, что форвард успеет набрать форму к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы", который состоится 18 октября. 

Напомним, что испанец получил повреждение бедра 30 сентября в матче с "Манчестер Сити" (0:1).

В этом сезоне 24-летний Мората провел за "Челси" 9 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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