Мората может вернуться в "Реал"

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората может вернуться в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний нападающий не исключает своего возвращения в королевский клуб, если по итогам текущего сезона руководство "аристократов" решит расстаться со своим главным тренером Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Мората забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Челси".

Напомним, Мората высказался о слабой результативности Роналду. | soccernews.ru