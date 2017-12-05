Мората может вернуться в "Реал"

Теги реал мадридчелсиальваро мората

Мората может вернуться в "Реал"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората может вернуться в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 25-летний нападающий не исключает своего возвращения в королевский клуб, если по итогам текущего сезона руководство "аристократов" решит расстаться со своим главным тренером Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Мората забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за "Челси".

Напомним, Мората высказался о слабой результативности Роналду. | soccernews.ru

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