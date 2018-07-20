Мората может вернуться в Серию А



Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората согласился стать игроком "Милана", сообщает журналист Альфредо Педулья в своем твиттере.

По сведениям источника, представители итальянского клуба уже провели переговоры с лондонцами по трансферу игрока.

Стоит отметить, что ранее Мората уже играл в Италии за "Ювентус".

В прошлом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 48 матчей и забил 15 голов.

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