Мората: "Надеюсь, Роналду начнет снова забивать, но на Чемпионате Мира "промолчит"

Теги альваро моратареал мадридкриштиану роналду

Мората: "Надеюсь, Роналду начнет снова забивать, но на Чемпионате Мира "промолчит"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората прокомментировал невзрачную игру ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в текущем сезоне.

"Надеюсь, он снова начнет забивать в "Реале"... но на Чемпионате Мира "промолчит", - приводит слова 25-летнего нападающего "аристократов" le10sport.

Отметим, что на ЧМ в России сборные Испании и Португалии сыграют в одной группе.

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| soccernews.ru

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