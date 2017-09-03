Мората: "Нам было нелегко обыграть Италию"

Форвард сборной Испании Альваро Мората высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Италии.

"Со стороны это выглядело легче, чем было на самом деле. Конечно, нам было нелегко обыграть Италию. Это был отличный матч. Спасибо поклонникам на "Сантьяго Бернабеу" за поддержку" - приводит слова Мораты Football Italia.

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