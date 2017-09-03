Мората: "Нам было нелегко обыграть Италию"

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Мората: "Нам было нелегко обыграть Италию"

Форвард сборной Испании Альваро Мората высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Италии.

"Со стороны это выглядело легче, чем было на самом деле. Конечно, нам было нелегко обыграть Италию. Это был отличный матч. Спасибо поклонникам на "Сантьяго Бернабеу" за поддержку" - приводит слова Мораты Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча Испания - Италия. | http://soccernews.ru

комментарии
нды они рассыпаются.ионов,где сильнейший клуб Италии просто разорвали в клочья. Так было в финале 70го в Мексике. Слишком прагматичный футбол.

Итальянцы всегда играют в прагматичный футбол,и они никогда не побеждают красиво.

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