Мората назвал Буффона инопланетянином

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказал мнение об итальянском голкипере Джанлуиджи Буффоне, с которым вместе играл в "Ювентусе". Испанец восхитился мастерством опытного стража ворот.

Напомним, что сегодня сборные Испании и Италии сыграют в матче отборочного турнира Чемпионата Мира.

"Он инопланетянин. На мой взгляд, он и Касильяс - два лучших вратаря в истории. Даже если у них нет былой силы или ловкости, они очень хороши, когда оказываешься с ними один на один. Буффон предвидит всё, после более 20 лет в качестве профессионала он точно знает мысли и движения нападающего", - сказал он.

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