Мората назвал Черышева боссом

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Мората назвал Черышева боссом
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората сфотографировался вместе с российским полузащитником "Валенсии" Денисом Черышевым после матча команд в чемпионате Испании, который завершился вничью со счетом 2:2.

"Ты = босс", – подписал испанец совместное фото, которое опубликовал в сториз своего Instagram.

Напомним, что ранее футболисты вместе выступали за "Реал".

В нынешнем сезоне 27-летний Мората провел за "Атлетико" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Черышева два забитых мяча и один голевой пас в 17 поединках.

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