Мората назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Форвард "Атлетико" Альваро Мората высказался о фаворитах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"По моему мнению, "Ливерпуль" и "Ювентус" - главные фавориты. Не хотелось бы еще раз встретится с "Ювентусом" в турнире.

Думаю, "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус" претендуют на трофей. Однако в Лиге Чемпионов может случиться все, что угодно", - приводит слова Мораты Football Italia.

Ранее "Атлетико" в первой игре 1/8 финала переиграл "Ливерпуль" (1:0).

Читайте также: "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru