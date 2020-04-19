Мората назвал самых сильных защитников против которых он играл





Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората рассказал, кого он считает самыми сильными защитниками против которых он играл.

"Не знаю, делается ли это специально, но Кьеллини уничтожает меня в каждом матче. Серхио Рамос также является жестким защитником. Игру с ван Дейком можно сравнить со столкновением с горой", - приводит слова Мораты AS.

В нынешнем сезоне 27-летний Мората провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за "Реал", "Ювентус" и "Челси".

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