Мората не исключает возвращения в "Реал" в будущем

Форвард "Челси" Альваро Мората ответил на вопрос о возможном возвращении в "Реал".

"Безусловно, я с уважением отношусь к "Челси", который приложил огромные усилия, чтобы приобрести меня, и здесь я всем доволен. Но для меня "Реал" всегда будет оставаться "Реалом". В данный момент я ни на секунду не задумываюсь о том, чтобы уйти из "Челси". У нас сейчас серия неудач, и мы должны сосредоточиться на этой ситуации.

Нужно прервать эту серию и постараться набрать три очка в игре с "Вест Бромвичем". Это будет непросто, потому что в таких ситуациях появляются проблемы с уверенностью, но мы должны полагаться на собственную работу и на нашу игру, чтобы постараться набрать три очка" - приводит слова Мораты Goal.com.

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