Мората не может забить уже в 10 матчах подряд

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Мората не может забить уже в 10 матчах подряд

В матче 28-го чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Нападающий лондонского клуба Альваро Мората не сумел забить в десятом матче подряд. Эта серия является для него худшей с сезона 2015/16.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 35 матчей и забил 12 голов.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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