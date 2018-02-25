Мората не может забить уже в 10 матчах подряд

В матче 28-го чемпионата Англии "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Нападающий лондонского клуба Альваро Мората не сумел забить в десятом матче подряд. Эта серия является для него худшей с сезона 2015/16.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 35 матчей и забил 12 голов.

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