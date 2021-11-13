Мората не нужен "Атлетико"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Будущее нападающего Альваро Мораты остаётся неопределённым, пишет TodoFichajes.

По информации источника, "Ювентус" может сохранить испанца только в том случае, если "Атлетико" снизит сумму выкупа, которая составляет 35 миллионов евро.

"Матрасники" на 29-летнего футболиста уже не рассчитывают, поэтому не заинтересованы в его возвращении.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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