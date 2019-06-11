Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что был очень удивлен решением капитана команды Серхио Рамоса. Об этом пишет AS.

На 64-й минуте Рамос реализовал пенальти, спустя 20 минут капитан команды уступил право пробить второй 11-метровый Морате.

"Я не ожидал, что буду бить второй пенальти, поэтому даже не шел к назначенной точке. Но я благодарен Рамосу. Когда вы чего то не ждете, всегда вдвойне приятно это получить. Серхио знает, что я о нем думаю", - сказал Мората.

Испания с 12 баллами уверенно занимает 1 место в группе.

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