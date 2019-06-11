Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"
Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что был очень удивлен решением капитана команды Серхио Рамоса. Об этом пишет AS.
На 64-й минуте Рамос реализовал пенальти, спустя 20 минут капитан команды уступил право пробить второй 11-метровый Морате.
"Я не ожидал, что буду бить второй пенальти, поэтому даже не шел к назначенной точке. Но я благодарен Рамосу. Когда вы чего то не ждете, всегда вдвойне приятно это получить. Серхио знает, что я о нем думаю", - сказал Мората.
Испания с 12 баллами уверенно занимает 1 место в группе.
Не пропустите: Классон получил травму в матче за сборную Швеции | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Хави назвал лучшего российского футболиста в истории
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 июня
-
Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"
-
Тренер сборной Швеции - о травме Классона: "Пока известно лишь то, что у него что-то с коленом"
-
Дзюба заявил, что хочет обогнать Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной России
-
Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар
-
Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"
-
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
-
Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово
-
Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
-
Полузащитник "Баварии" Гнабри хочет видеть Сане в клубе
-
"Урал" объявил об увеличении бюджета
-
1
Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
-
Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
-
Сарри хочет уйти в "Ювентус" с Игуаином и Эмерсоном
-
Классон получил травму в матче за сборную Швеции
-
Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику Алан ничего не говорил"
-
Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А
-
Главный тренер Кипра: "Если бы я отправился в Англию, я бы взял Дзюбу с собой"
-
СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
-
Девушка Роналду поздравила Криштиану с победой в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32