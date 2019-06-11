Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"

Теги серхио рамосальваро моратаиспанияшвеция

Мората: "Не ожидал, что буду бить пенальти. Благодарен Рамосу"

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что был очень удивлен решением капитана команды Серхио Рамоса. Об этом пишет AS.

На 64-й минуте Рамос реализовал пенальти, спустя 20 минут капитан команды уступил право пробить второй 11-метровый Морате.

"Я не ожидал, что буду бить второй пенальти, поэтому даже не шел к назначенной точке. Но я благодарен Рамосу. Когда вы чего то не ждете, всегда вдвойне приятно это получить. Серхио знает, что я о нем думаю", - сказал Мората.

Испания с 12 баллами уверенно занимает 1 место в группе. 

Не пропустите: Классон получил травму в матче за сборную Швеции | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 июня

Главные новости дня: 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов