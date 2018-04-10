Мората не покинет "Челси"

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Мората не покинет "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората не покинет лондонский клуб, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, руководство "синих" сообщило испанскому нападающему, что намерено отклонить любые предложения по его трансферу.

По некоторым данным, в возвращении 25-летнего футболиста заинтересованы два его бывших клуба - "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Мората сыграл за "Челси" 41 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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