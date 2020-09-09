Мората не собирается покидать "Атлетико"

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Мората не собирается покидать "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората, вероятно, останется в клубе.

По сведениям COPE, 27-летний испанец не просил руководство клуба о трансфере в "Ювентус". Кроме того, игрок в принципе не собирается покидать клуб.

"Атлетико" также не собирается вести переговоры о продаже футболиста.

В минувшем сезоне Мората провел 44 матча, забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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