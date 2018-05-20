Мората не сыграет на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не будет включать нападающего "Челси" Альваро Морату в заявку на Чемпионат Мира-2018, сообщает Cadena Cope.

По сведениям издания, окончательный состав испанцев будет объявлен в понедельник.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 47 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

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