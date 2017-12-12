Мората не сыграет против "Хаддерсфилда"

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Мората не сыграет против "Хаддерсфилда"Нападающий "Челси" Альваро Мората не поможет команде в игре с "Хаддерсфилдом".

Встреча пройдет сегодня, 12 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщил главный тренер синих Антонио Конте.

"Альваро Мората не примет участия в матче, поскольку он чувствует усталость и испытывает проблемы со спиной", - сказал специалист.

Читайте: Мората может вернуться в "Реал" | http://soccernews.ru

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