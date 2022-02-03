Мората не теряет надежд оказаться в "Барселоне"

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Мората не теряет надежд оказаться в "Барселоне"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Атлетико", надеется перейти в "Барселону" ближайшим летом.

По информации Sport.es, 29-летний футболист расстроился из-за сорвавшегося зимнего трансфера, однако его желание оказаться на "Камп Ноу" никуда не делось.

Испанец намерен провести остаток текущего сезона на высочайшем уровне, чтобы интерес "сине-гранатовых" к нему не угас.

"Барса" является приоритетом для Мораты, несмотря на его прошлое, связанное с мадридским "Реалом". Форвард очень воодушевлен перспективой поиграть под руководством Хави.

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