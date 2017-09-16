Мората: "Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть в АПЛ"

Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, чем отличаются АПЛ и Серия А.

"На текущий момент в матчах за "Челси" я только отдавал результативные передачи и забивал головой. Надеюсь, что вскоре смогу забить ногой. Английский футбол отличается от того, который есть в Италии и Испании. Здесь у тебя нет времени, чтобы успокоиться или расслабиться. Ты находишься под постоянным прессингом соперника.

Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть в АПЛ. Многие команды похожи на нетоповые клубы Италии при игре в защите. Они действуют компактно и организованно. Иногда сложно взломать такую оборону" - приводит слова Мораты Football Italia.

Читайте также: Зидан: "Я не смог найти замену Морате". | http://soccernews.ru