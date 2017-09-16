Мората: "Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть в АПЛ"
Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал, чем отличаются АПЛ и Серия А.
"На текущий момент в матчах за "Челси" я только отдавал результативные передачи и забивал головой. Надеюсь, что вскоре смогу забить ногой. Английский футбол отличается от того, который есть в Италии и Испании. Здесь у тебя нет времени, чтобы успокоиться или расслабиться. Ты находишься под постоянным прессингом соперника.
Нужно быть в хорошей форме, чтобы играть в АПЛ. Многие команды похожи на нетоповые клубы Италии при игре в защите. Они действуют компактно и организованно. Иногда сложно взломать такую оборону" - приводит слова Мораты Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Саутгемптон
|5
|8
|6
|Тоттенхэм
|4
|7
|7
|Хаддерсфилд Таун
|4
|7
|8
|Бернли
|4
|7
|9
|Ливерпуль
|4
|7
|10
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|6
|12
|Арсенал Лондон
|4
|6
|13
|Сток Сити
|4
|5
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|15
|Суонси Сити
|4
|4
|16
|Эвертон
|4
|4
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0