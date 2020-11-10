Мората оценил шансы "Атлетико" на чемпионство

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, ранее выступавший за "Атлетико", оценил шансы мадридского клуба стать чемпионом Испании.

"Надеюсь, что "Атлетико" завоюет чемпионский титул. Им нужно бороться за титул в каждом матче. Команда демонстрирует отличную игру. Я считаю, что "Атлетико" сильнее "Реала" и "Барселоны", - приводит слова Мораты Radio Marca.

В данный момент "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. "Реал" идет четвертым с 16 очками в 8 матчах. "Барселона" находится на 11-й позиции, набрав 11 очков в семи матчах.

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