Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство

Теги ювентусальваро мората

Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство

Испанский нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората после победы над "Специей" (3:0) в матче Серии А, выразил мнение, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул.

"Главное, что мы добились победы и сумели вернуться на победный путь. От нас этого ждут каждую неделю. Мы работаем ради побед. Если мы не завоюем титул, то поздравим чемпиона. Но пока у нас есть хотя бы теоретические шансы, мы будем бороться", - приводит слова Мораты Football Italia.

После 24 туров "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего "Интера" на семь очков.

Не пропустите: "Ювентус" теряет де Лигта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов