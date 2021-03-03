Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство

Испанский нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората после победы над "Специей" (3:0) в матче Серии А, выразил мнение, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул.

"Главное, что мы добились победы и сумели вернуться на победный путь. От нас этого ждут каждую неделю. Мы работаем ради побед. Если мы не завоюем титул, то поздравим чемпиона. Но пока у нас есть хотя бы теоретические шансы, мы будем бороться", - приводит слова Мораты Football Italia.

После 24 туров "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего "Интера" на семь очков.

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