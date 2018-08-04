Мората оценил свои перспективы в "Челси" после прихода Сарри

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Мората оценил свои перспективы в "Челси" после прихода Сарри

Нападающий Альваро Мората оценил свои перспективы в "Челси" после прихода на тренерский мостик Маурицио Сарри.

"Когда "Челси" объявил о назначении Сарри, отец сказал мне, что все нападающие у этого тренера забивают много, поэтому мне не стоит волноваться. Это будет мой год. Сейчас настало время стать важным игроком. Забить много голов, чтобы помочь команде завоевать трофеи" - сказал 25-летний испанец.

Мората в прошлом сезоне сыграл за "Челси" 48 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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