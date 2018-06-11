Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората определился с приоритетным местом продолжения карьеры, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 25-летний нападающий "аристократов" заинтересован в том, чтобы ближайшим летом стать игроком "Милана", который готов предпринять попытки подписать игрока.

В завершившемся сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 48 матчах за "Челси".

Напомним, на Морату также претендует "Ювентус". | soccernews.ru