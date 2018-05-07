Мората определился со своим будущим

Теги челсиальваро моратаювентус

Мората определился со своим будущим

Форвард "Челси" Альваро Мората планирует покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, испанец собирается вернуться в "Ювентус" и уже согласовал с клубом условия личного соглашения. Напомним, что туринцы готовы выложить за игрока 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену Морате. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов