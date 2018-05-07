Мората определился со своим будущим

Форвард "Челси" Альваро Мората планирует покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, испанец собирается вернуться в "Ювентус" и уже согласовал с клубом условия личного соглашения. Напомним, что туринцы готовы выложить за игрока 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Мората провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: "Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену Морате. | http://soccernews.ru