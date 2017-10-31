Мората опроверг слухи о том, что он хочет покинуть "Челси"

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Мората опроверг слухи о том, что он хочет покинуть "Челси"Нападающий "Челси" Альваро Мората не подтвердил информацию СМИ о том, что он чем-то недоволен в лондонском клубе.

Испанец дал понять, что ему здесь все нравится и он даже согласен заключить с лондонцами многолетний контракт.

"Возвращение в "Реал" из "Ювентуса" было лишь соблюдением пунктов договора. Разочарование было огромным, я вернулся к точке старта. Они относились ко мне как к ребенку, будто двух сезонов в Италии не было вовсе. Покидая Испанию, я чувствовал себя мальчиком, а в Италии я ощутил себя настоящим игроком. Я действительно скучаю по Италии. Моя жена хотела бы жить в Испании, а я хочу в Италии.

Все эти слухи? Вероятно, сложности перевода. Я действительно был счастлив в "Ювентусе", но это не значит, что я собираюсь покинуть Лондон, здесь я также счастлив! Мне действительно нравится Лондон, но я хочу, чтобы мои дети пошли в школу у себя на родине. Что касается негатива, то…", - сказал он.

Ранее футболист говорил, что перешел в "Челси" из-за Антонио Конте.http://soccernews.ru

 

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