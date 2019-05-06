Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьеры

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Мората ошибочно поздравил Кэйхилла с завершением карьеры

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората попал впросак, поздравив бывшего партнёра по "Челси" Гари Кэйхилла с окончанием футбольной карьеры.

"Поздравляю тебя с большой карьерой. Было приятно играть рядом с тобой", - написал испанец в твиттере.

В комментариях его оперативно исправил соотечественник Маркос Алонсо.

"Он не завершает карьеру, брат", - ответил игрок "синих".

Напомним, что накануне Кэйхилл объявил об уходе из "Челси" по окончании текущего сезона.

Что касается Мораты, то он с января выступает за "Атлетико" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2020 года.

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