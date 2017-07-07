Мората остался разочарован действиями "Реала"

Теги реал мадридальваро моратаманчестер юнайтед

Мората остался разочарован действиями "Реала"Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората остался разочарован действиями своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий рассчитывал текущим летом перебраться в "Манчестер Юнайтед", однако королевский клуб отказался снижать цену на своего футболиста до 70 миллионов евро, что в итоге привело к отказу "красных дьяволов" приобретать футболиста. Ввиду этого, Мората, всерьез намеревающийся сменить команду, остался недоволен действиями руководства "сливочных".

Напомним, "Реал" не намерен продавать Морату менее чем за 90 миллионов евро. | soccernews.ru

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