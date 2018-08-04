Мората останется в "Челси"

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Мората останется в "Челси"

Форвард "Челси" Альваро Мората подтвердил, что он останется в лондонском клубе.

"Я разговаривал с руководством и сказал, что хочу остаться в "Челси". Они ответили, что очень доверяют мне. Так что всё идеально" - приводит слова испанца Sky Sports.

Напомним, что контракт Мораты с "Челси" рассчитан до лета 2022 года.

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