Мората останется в "Ювентусе"

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Мората останется в "Ювентусе"Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании Альваро Мората не перейдет в "Барселону" и останется в туринском "Ювентусе", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Морате нет пути в "Барселону". Кроме того, на сегодняшний день в потенциальном переходе Икарди в "Ювентус" нет ничего серьезного или продвинутого. 

В то же время главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри также высказался по поводу будущего испанского футболиста.

"Мората очень важен для нас. Я поговорил с ним и он остается. Тема закрыта", - сказал итальянский специалист.

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