Мората останется в "Ювентусе"

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Мората останется в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мората не будет менять клубную прописку в текущее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, нападающий принял решения остаться в "Юве" до конца сезона.

Отмечается, что главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри хочет, чтобы Мората играл в паре с новичком команды Душаном Влаховичем.

Ранее сообщалось, что в подписании игрока заинтересованы "Барселона", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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