Мората: "Остановить Месси нереально"



Нападающий "Челси" Альваро Мората рассуждает о предстоящем противостоянии с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Остановить Месси нереально. Если мы хотим добиться положительного результата, то нам необходимо сыграть в оборонительный футбол. При этом нам нужно максимально использовать свои шансы", - приводит слова Мораты AS.

Матч между "Челси" и "Барселоной" пройдут 20 февраля и 14 марта.

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