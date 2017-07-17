Мората отдает предпочтение Премьер-Лиге перед Серией А

Форвард мадридского "Реала" Альваро Мората крайне решительно настроен сменить команду текущим летом, информирует испанская пресса.

Однако, как сообщается, 24-летний нападающий хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, где им ранее интересовались "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси". Если же переезд на Туманный Альбион окажется невозможен, футболист будет готов перебраться в Италию, в частности в "Милан".

Напомним, Эррера сожалеет, что Мората не перешел в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru