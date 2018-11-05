Мората отличился в двух матчах АПЛ подряд впервые с ноября 2017 года

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората оформил дубль в матче 11-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

Как сообщает Opta, 26-летний испанец отличился в двух играх Премьер-лиги подряд впервые с ноября 2017 года.

Напомним, что в прошлом туре нападающий "синих" также поразил ворота "Бернли".

Всего в текущем сезоне Мората сыграл за "Челси" 15 матчей и забил 6 голов.

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