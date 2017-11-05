Мората: "Партнеры по "Челси" умоляли меня не выбирать футболку с девятым номером"

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Мората: "Партнеры по "Челси" умоляли меня не выбирать футболку с девятым номером"Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората рассказал о проклятии девятого номера в своей команде.

"Это было едва ли не первое, что мне рассказали, когда я приехал сюда. Даже мои партнеры по команде умоляли меня не брать футболку с номером "9", потому что она была проклята. Но мне нравится этот номер. Я совершил пару действий, чтобы избежать этого проклятия и неудач, которые могли бы преследовать меня. Что именно я сделал? Я не могу сказать, потому что, если я это сделаю, проклятие вернется", - цитирует 25-летнего испанца FourFourTwo.

Напомним, Мората высказался о своем несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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