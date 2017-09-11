Мората: "Первая строчка для нас – самое важное, так что надо работать"

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Мората: "Первая строчка для нас – самое важное, так что надо работать"Форвард "Челси" Альваро Мората поделился впечатлениями об игре с "Лестером" (2:1), в котором отметился забиты мячом.

"Это очень важная победа. В матчах с таким соперником, как "Лестер", всегда очень сложно, и мы это прочувствовали, когда вели 2:0, и им удалось отыграть один мяч, однако это АПЛ.

Чувствую себя прекрасно в данный момент, но мы еще не на первом месте, а первая строчка для нас – самое важное, так что надо работать.

Игра рукой Магуайер в штрафной "Лестера"? Судье было трудно это увидеть, потому что темп был высоким. Не знаю, был ли там пенальти, но я был рядом, и даже я не видел четко, что произошло, так что арбитру было еще сложнее", - сказал Мората.

Лидером АПЛ остается "Манчестер Юнайтед".

Читайте: Мората уступает только Белотти по числу голов головой с августа 2016 года в чемпионатах топ-5 | http://soccernews.ru

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