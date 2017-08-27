Мората - первый футболист, который забил мяч и отдал голевой пас в двух стартовых матчах АПЛ

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Мората - первый футболист, который забил мяч и отдал голевой пас в двух стартовых матчах АПЛ

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" дома обыграл "Эвертон" со счетом 2:0.

Испанский форвард лондонцев Альваро Мората в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее испанцу удалось сделать подобное в матче 1-го тура против "Бернли" (2:3). Стоит отметить, что Мората стал первым футболистом в истории АПЛ, которому удался гол+пас в 

двух стартовых матчах.

Напомним, что 24-летний Мората перешел в "Челси" этим летом из "Реала" за 65 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" - "Эвертон" - 2:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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