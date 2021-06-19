Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту

Теги испанияальваро моратастатистикафернандо торрес

Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболистуФото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Испании Альваро Мората забил гол в игре Евро-2020 против Польши.

Таким образом, Мората довел счет своих голов на чемпионатах Европы до четырех. По этому показателю он уступает только Фернандо Торресу, на счету которого 5 голов на Евро.

Всего Мората забил 20 голов в 42 играх в футболке сборной Испании. Быстрее его 20 голов за сборную забивали Давид Вилья (за 38 матчей), Фернандо Морьентес (28), Альфредо Ди Стефано (21) и Тельмо Сарра (19).

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