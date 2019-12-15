Мората поделился мнением об одноклубнике Фелише
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората после победного матча 17-го тура с "Осасуной" (2:0) отметил игру одноклубника Жоау Фелиша. Об этом сообщает Marca.
"Фелиш отличный молодой футболист, который сосредоточен на игре и понимает, какая ответственность на нем лежит.
Он не обращает внимания на давление. Он станет одним из лучших в мире, если будет работать должным образом", - сказал Мората.
В этом сезоне 20-летний футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
Напомним, это первая победа мадридского клуба после трехматчевой серии без выигрыша. В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает 4 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|5
|Реал Сосьедад
|17
|28
|6
|Хетафе
|16
|27
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9