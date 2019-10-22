Мората помог "Атлетико" обыграть "Байер" в матче Лиги Чемпионов

"Атлетико" минимально обыграл "Байер" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

Победный гол забил Альваро Мората.

"Атлетико" - "Байер" - 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 78.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Эрмосо, 15), Лоди, Коке (Мората, 70), Эррера, Партей, Сауль, Диегу Коста, Корреа (Лемар, 62).

"Байер": Храдецки, Вайзер, Та, С.Бендер (Драгович, 90+2), Л.Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири, Фолланд, Хаверц (Паулинью, 76).

"Атлетико" с 7 очками возглавил группу D, у "Байера" 0 баллов и последняя строчка.

Сегодня, 22 октября, состоится матч "Ювентус" - "Локомотив". Начало - в 22:00 (мск).

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