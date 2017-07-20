Мората попрощался с игроками и тренерами "Реала"

Теги челсиреал мадридальваро мората

Мората попрощался с игроками и тренерами "Реала"

Сегодня нападающий Альваро Мората покидает расположение мадридского "Реала" в США, откуда отправится в Лондон для завершения своего трансфера в "Челси".

Перед отъездом 24-летний футболист попрощался со своими уже бывшими партнёрами по команде и тренерским штабом.

Ожидается, что "Челси" заплатит за Морату 80 миллионов евро. Сам испанец заключит с "синими" пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

Не пропустите: Мората прокомментировал свой скорый переход в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

"Милан" объявил о трансфере Бонуччи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов