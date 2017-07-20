Мората попрощался с игроками и тренерами "Реала"

Сегодня нападающий Альваро Мората покидает расположение мадридского "Реала" в США, откуда отправится в Лондон для завершения своего трансфера в "Челси".

Перед отъездом 24-летний футболист попрощался со своими уже бывшими партнёрами по команде и тренерским штабом.

Morata se emocionó al decir adiós al cuerpo técnico, al equipo y al madridismo.



#RMTour #HalaMadrid pic.twitter.com/m8DhfoX3RJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 20 июля 2017 г.

Ожидается, что "Челси" заплатит за Морату 80 миллионов евро. Сам испанец заключит с "синими" пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год.

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