Мората попрощался с Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората отреагировал на уход из клуба Криштиану Роналду.
Звёздный португалец спустя 12 лет вернулся в "Манчестер Юнайтед". За старую "синьору" он отыграл три сезона.
"Было здорово вновь поиграть с тобой в одной команде и вместе пережить хорошие моменты, мой друг. Большое спасибо тебе и твоей семье за то, как хорошо вы всегда ко мне относились. Мы желаем тебе всего самого хорошего в этом новом приключении. Очень крепко обнимаю", - написал Мората в своём инстаграме.
36-летний Роналду сыграл 134 матча за "Ювентус", забил 101 гол и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: Дибала отреагировал на уход Роналду из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мората попрощался с Роналду
-
ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта
-
Расписание "Локомотива" и "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы 2021/22
-
1
Верратти назвал лучшего футболиста в истории
-
Новичок "Краснодара" Кордоба побил два клубных рекорда
-
1
Конор Макгрегор отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Мбаппе может остаться в ПСЖ до января
-
Азар определился со своим будущим в "Реале"
-
Эффект Роналду: акции "Манчестер Юнайтед" подорожали за день на 5,84%
-
"Челси" не может договориться о трансфере Кунде: подробности
-
Клуб АПЛ включился в борьбу за Гайча
-
1
АПЛ поприветствовала Роналду
-
"Сампдория" интересуется Йовичем, Рибери и ещё двумя игроками
-
РФС определился с местом проведения матча Россия - Словакия
-
Роналду был близок к переходу в "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" сделал предложение по трансферу форварда ПСЖ
-
Полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22
-
Главные новости дня: 27 августа
-
Балотелли устроил скандал в матче чемпионате Турции (видео)
-
Роналду не может взять 7-й номер в "Манчестер Юнайтед": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18