Мората попрощался с Роналду

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Мората попрощался с Роналду

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората отреагировал на уход из клуба Криштиану Роналду.

Звёздный португалец спустя 12 лет вернулся в "Манчестер Юнайтед". За старую "синьору" он отыграл три сезона.

"Было здорово вновь поиграть с тобой в одной команде и вместе пережить хорошие моменты, мой друг. Большое спасибо тебе и твоей семье за то, как хорошо вы всегда ко мне относились. Мы желаем тебе всего самого хорошего в этом новом приключении. Очень крепко обнимаю", - написал Мората в своём инстаграме.

36-летний Роналду сыграл 134 матча за "Ювентус", забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: Дибала отреагировал на уход Роналду из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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