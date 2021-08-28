Мората попрощался с Роналду

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората отреагировал на уход из клуба Криштиану Роналду.

Звёздный португалец спустя 12 лет вернулся в "Манчестер Юнайтед". За старую "синьору" он отыграл три сезона.

"Было здорово вновь поиграть с тобой в одной команде и вместе пережить хорошие моменты, мой друг. Большое спасибо тебе и твоей семье за то, как хорошо вы всегда ко мне относились. Мы желаем тебе всего самого хорошего в этом новом приключении. Очень крепко обнимаю", - написал Мората в своём инстаграме.

36-летний Роналду сыграл 134 матча за "Ювентус", забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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