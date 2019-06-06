Мората попросил "Атлетико" выкупить его у "Челси", пожаловавшись на английский клуб

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората выразил надежду, что испанский клуб выкупит его трансфер у "Челси".

"В "Челси" я лишился уверенности в собственных силах. Я не ощущал любви со стороны фанатов. Я хорошо начал в "Челси", но из-за травмы не смог продолжать играть на том же уровне. Тем не менее, я забил 15 голов и выиграл Кубок Англии. Но меня не взяли на чемпионат мира. Для меня это было самым большим ударом в жизни. Когда я переходил в "Челси", то думал, что это будет идеальный клуб для меня, который поможет мне поехать на чемпионат мира.

В Лондоне мне было очень плохо. Мне приходилось тренироваться одному. Я поговорил с тренером, но понимал, что так как он сказал, все равно не будет. Я очень переживал.

Я хочу остаться в "Атлетико". Я сообщил об этом обоим клубам. Я прошу "Атлетико" оставить меня в Мадриде", - цитирует Морату Goal.

Напомним, что "Атлетико" арендовал форварда в летнее трансферное окно. Арендное соглашение сроком до лета 2020 года обошлось испанскому клубу в 7,5 миллионов евро. По окончании аренды "матрасники" могут выкупить трансфер футболиста за 45 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний Мората провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

Не пропустите: Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро. | http://soccernews.ru