Мората попросил "Атлетико" выкупить его у "Челси", пожаловавшись на английский клуб
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората выразил надежду, что испанский клуб выкупит его трансфер у "Челси".
"В "Челси" я лишился уверенности в собственных силах. Я не ощущал любви со стороны фанатов. Я хорошо начал в "Челси", но из-за травмы не смог продолжать играть на том же уровне. Тем не менее, я забил 15 голов и выиграл Кубок Англии. Но меня не взяли на чемпионат мира. Для меня это было самым большим ударом в жизни. Когда я переходил в "Челси", то думал, что это будет идеальный клуб для меня, который поможет мне поехать на чемпионат мира.
В Лондоне мне было очень плохо. Мне приходилось тренироваться одному. Я поговорил с тренером, но понимал, что так как он сказал, все равно не будет. Я очень переживал.
Я хочу остаться в "Атлетико". Я сообщил об этом обоим клубам. Я прошу "Атлетико" оставить меня в Мадриде", - цитирует Морату Goal.
Напомним, что "Атлетико" арендовал форварда в летнее трансферное окно. Арендное соглашение сроком до лета 2020 года обошлось испанскому клубу в 7,5 миллионов евро. По окончании аренды "матрасники" могут выкупить трансфер футболиста за 45 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 26-летний Мората провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16