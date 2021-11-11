Мората поражен зрелостью Гави и Педри

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Мората поражен зрелостью Гави и ПедриФото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

Нападающий сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением и молодых талантах испанской команды и "Барселоны" Гави и Педри.

О чем вы думаете, когда видите 17-летнего Гави?

"То, что происходит сейчас, поражает меня. Когда мне было 17 лет, даже тренироваться с основной командой было очень тяжело. А теперь посмотрите на Педри и Гави — возникает ощущение, будто им по 32 года, это просто безумие.

Вчера я говорил с Гави и спросил, где он живет. И он ответил, что живет в Ла Масии, потому что ему только 17 лет".

Они на самом деле такие зрелые, как кажется?

"И на поле, и за его пределами их больше всего волнует футбол, а не другие развлечения. Они проводят много матчей, им некогда думать о сторонних вещах. Но они не только зрелые, у них есть и технические навыки, они одарены. 

Выступление Педри на Евро-2020 было потрясающим, а когда я наблюдал за игрой Гави против Италии, то не мог поверить, что он впервые вышел в составе Испании".

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