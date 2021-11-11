Мората поражен зрелостью Гави и Педри
Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен
Нападающий сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением и молодых талантах испанской команды и "Барселоны" Гави и Педри.
О чем вы думаете, когда видите 17-летнего Гави?
"То, что происходит сейчас, поражает меня. Когда мне было 17 лет, даже тренироваться с основной командой было очень тяжело. А теперь посмотрите на Педри и Гави — возникает ощущение, будто им по 32 года, это просто безумие.
Вчера я говорил с Гави и спросил, где он живет. И он ответил, что живет в Ла Масии, потому что ему только 17 лет".
Они на самом деле такие зрелые, как кажется?
"И на поле, и за его пределами их больше всего волнует футбол, а не другие развлечения. Они проводят много матчей, им некогда думать о сторонних вещах. Но они не только зрелые, у них есть и технические навыки, они одарены.
Выступление Педри на Евро-2020 было потрясающим, а когда я наблюдал за игрой Гави против Италии, то не мог поверить, что он впервые вышел в составе Испании".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14