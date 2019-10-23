Мората повторил достижение Морьентеса и Льоренте

Победный гол в ворота "Байера" позволил форварду "Атлетико" Альваро Морате повторить достижение двух известных соотечественников.

Воспитанник "Реала" стал третьим испанцем после Фернандо Морьентеса и Фернандо Льоренте, которому удалось отличиться в Лиге Чемпионов в составе четырёх разных команд.

Помимо "Атлетико" и "Реала" Мората забивал в ЛЧ, выступая за "Ювентус" и "Челси".

В послужном списке Морьентеса - "Реал", "Монако", "Ливерпуль" и "Валенсия", у Льоренте - "Ювентус", "Севилья", "Тоттенхэм" и "Наполи".

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