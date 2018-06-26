Мората предложил свои услуги "Реалу"

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората предложил свои услуги мадридскому "Реалу", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что на контакт с королевским клубом вышел отец 25-летнего нападающего "аристократов". Однако в стане "сливочных" исключили возможность возвращения игрока на "Сантьяго Бернабеу".

В завершившемся сезоне Мората забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Реал" определился с приоритетными трансферными целями на лето. | soccernews.ru