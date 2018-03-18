Мората прервал 13-матчевую безголевую серию

Форвард "Челси" Альваро Мората отметился голом в игре четвертьфинала Кубка Англии против "Лестера".

Отметим, что испанский футболист забил впервые с 26 декабря 2017 года, прервав 13-матчевую безголевую серию.

Всего в этом сезоне Мората забил 14 голов в 39 матчах.

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